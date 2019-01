Klimahouse-Messe wieder ein voller Erfolg

Mit 36.000 Besuchern hat sich Klimahouse als Referenzveranstaltung in Italien für energieeffizientes Sanieren und Bauen etabliert und sich erstmals auch im Ausland präsentiert sowie Delegationen und Ehrengäste aus mehreren Ländern empfangen. 2019 stand dabei der Mensch im Mittelpunkt der Fachmesse.

„Wir sind mit den Ergebnissen der Klimahouse 2019 sehr zufrieden. Die Fachmesse war reich an Veranstaltungen und bot unzählige Gelegenheiten neue Netzwerke zwischen Unternehmen, Fachleuten, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsverbänden aufzubauen“, betont der Direktor von Messe Bozen Thomas Mur. „Die internationale Bedeutung von Klimahouse konnte auch dank der Anwesenheit wichtiger Delegationen aus den Niederlanden, Griechenland und Bayern weiter gesteigert werden.“

„The human factor“ war das Herzstück des Klimahouse Startup Village 2019, mit 25 Start-ups aus Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, die eine große Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen anboten. Der Klimahouse Startup Award 2019 ging an das Jungunternehmen „Tante Lotte Design“ aus Innsbruck für neuartige Akustikplatten aus Tiroler Schafwolle.

Auch die Hauptredner des internationalen Kongresses haben den Menschen in den Mittelpunkt gerückt, indem sie die Notwendigkeit eines echten Umdenkens jedes Einzelnen betonten, um den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu können. Der zweitägige Fachkongress und die fast 150 weiteren Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Stark nachgefragt waren auch die zahlreichen Führungen insbesondere die „Living Experience“-Besichtigungen, bei denen die Möglichkeit besteht, sich direkt mit Bewohnern und Planern von KlimaHäusern zu treffen und auszutauschen.

Klimahouse hatte 2019 auch einen starken internationalen Charakter, mit fast einem Drittel der Unternehmen aus dem Ausland und Kongressrednern aus den Niederlanden, den USA, Deutschland, Österreich und Italien. Darüber hinaus besuchten in diesem Jahr der niederländische Konsul, eine Delegation von Designern aus Griechenland und eine Delegation der Bayerischen Handwerkskammer die Messe.

Die Bedeutung des Handwerks für den Bausektor wurde auch durch die Anwesenheit des nationalen Präsidenten der Vereinigung der Handwerker und der kleinen und mittleren Unternehmen CNA, Daniele Vaccarino, unterstrichen. Zusammen mit den Präsidenten des CNA Nordest (CNA Venetien, CNA Friaul-Julisch Venetien und CNA Trentino-Südtirol) begleitete er eine große Delegation von Handwerkern aus diesen Regionen auf die Messe.

Die Unternehmen waren mit der 14. Auflage der Klimahouse und dem starken und kontinuierlichen Zustrom an Besuchern sehr zufrieden. So meinte Magdalena Gebhard, Marketing Manager bei Lignoalp: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Wir haben viele interessante Kontakte geknüpft und merken ganz deutlich, dass Holz als Baustoff immer gefragter ist. Klimahouse hat einfach einen Namen und ist mittlerweile die einzige Messe in Italien, an der wir teilnehmen; es ist für uns unerlässlich, hier Präsenz zu zeigen, daher tätigen wir Jahr für Jahr gern diese nicht unerhebliche Investition.“

Zum 2. Mal fand am ersten Messetag der Klimahouse gleichzeitig die wichtigste Konferenz zur Mobilität der Zukunft Südtirols, Klimamobility, statt, an der über 200 Personen teilnahmen und viele weitere die Möglichkeit nutzten, verschiedenste Elektrofahrzeuge zu testen.

stol