Die umfassende Neuregelung des italienischen Insolvenzrechts wurde erst kürzlich im Amtsblatt der Republik veröffentlicht. Der wesentliche Teil des neuen Insolvenzrechts wird am 15. August 2020 in Kraft treten, verschiedene Bestimmungen werden aber bereits am 16. März 2019 wirksam.

Wichtige Änderungen betreffen die vom Zivilgesetzbuch geregelten Aufgaben der Verwaltungs- und die Aufsichtsräte, denen mehr Verantwortung übertragen wird. Eine wichtige Aufgabe kommt auch auf die Handelskammern zu, wo ein Dienst für die Beilegung von Unternehmenskrisen eingerichtet wird. Ziel ist es, eine Art Frühwarnsystem aufzubauen, dass Unternehmenskrisen frühzeitig ans Licht bringt.

Auch interessant: Der Begriff „fallimento“ (Konkurs) wird künftig gestrichen; stattdessen soll nur mehr von einer gerichtlichen Liquidation die Rede sein. Damit will man das Stigma des Konkurses löschen und den betroffenen Unternehmern einen Neuanfang erleichtern.

Mehr über die Konkursreform lesen Sie im aktuellen „WIKU“.