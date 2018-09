Kräuter in Nahrungsergänzungsmitteln

Kräuter spielen in Südtirol seit jeher eine wichtige Rolle. Alte Rezepte, aber auch innovative Entwicklungen können am Markt in Form von Aufgüssen, Mischungen, Kräutersalz und in anderen Variationen erworben werden.

Neue gesetzliche Bestimmungen bei Kräutern

„Einige Betriebe haben sich in Südtirol auf den Anbau und die Vermarktung von Kräutern spezialisiert und besetzen erfolgreich Marktnischen. Es ist der Handelskammer Bozen ein Anliegen, diese über die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu informieren“, sagt Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Kräutern und besonderen Kräutermischungen werden gesundheitsbezogene Wirkungen nachgesagt. Solchen Aussagen sind in der Werbung jedoch Grenzen gesetzt. Mehr Spielraum gibt es bei Nahrungsergänzungsmitteln auf Kräuterbasis. Zuständige für die Zulassungen in Rom berichteten darüber, welche Pflanzen und Pflanzenteile verwendet werden dürfen.

Der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln ist in Italien meldepflichtig. Hierfür muss ein rechtskonformer Etikettenentwurf samt einer Einzahlungsbestätigung beim zuständigen Ministerium vorgelegt werden.

Aufwand für Unternehmen erheblich reduziert worden

Für die Unternehmen ist der Aufwand dank der digitalen Meldemöglichkeit erheblich reduziert worden. Die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums stellten die Meldemöglichkeiten für in- und ausländische Unternehmen vor.

Ansprechpartner der zuständigen Behörden aus Bozen und Rom gaben einen konkreten Einblick, was der Gesetzgeber vorsieht und wie den Meldepflichten, auch von Seiten der Kleinstunternehmen, genüge getan werden kann.

Werden diese Barrieren überwunden, öffnen sich für die Kräuteranbauer Märkte, die dem traditionellen Gesundheitsanspruch der Kräuter entgegenkommen.

