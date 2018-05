„La Vëta“: Förderung des Grödner Kunsthandwerks

Am Donnerstag stellte sich in der Musikschule St. Ulrich bei einer Pressekonferenz der Verein „La Vëta“ vor. Nach mehreren Treffen der Vertreter des Gröder Kunsthandwers im Jahr 2016 wurde der Verein gegründet. Ziel war es von Anfang an, der schwierige Marktsituation des Kunsthandwerks aktiv zu begegnen.

In den vergangenen beiden Jahren hat „La Vëta“ unterschiedliche Aktivitäten und Kurse angeboten. So wurde etwa der Arbeitsalltag der Kunsthandwerker an verschiedenen Schulen vorgestellt. Auch wwurden Sommerkurse für Jugendliche angeboten, in denen sie sich kreativ und künstlerisch verwirklichen konnten und einen Einblick ins Kunstwerk erhielten.

Für 2018 sind Aktivitäten wie Modellierkurse und Kreativwerkstätten geplant. Außerdem soll ein Summercamp stattfinden, bei dem Mittelschüler durch kreatives Schaffen die deutsche und italienische Sprache vertiefen sollen.

stol