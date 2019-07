Landesbauernrat solidarisch mit Luis Durnwalder

„Wir stehen zu 100 Prozent hinter Luis Durnwalder. Das, was er als Landeshauptmann und Landesrat für unser Land geleistet hat, ist viel mehr wert als alles andere“, sagte Landesobmann Leo Tiefenthaler. - Foto: STOL

Seit 1969 als Bürgermeister von Pfalzen und seit 1973 als Landtagsabgeordneter und später als Landesrat und Landeshauptmann habe sich Durnwalder unermüdlich für Südtirol eingesetzt – nah an den Menschen und immer lösungsorientiert. Beispiele dafür gibt es viele: Den Zivilschutz und das Feuerwehrwesen, das Soziale oder die Wirtschaft. „Dass Südtirol heute so gut dasteht, ist auch Durnwalders Verdienst“, so der Landesbauernrat einstimmig.

Die persönlichen Vorzugsstimmen bei den Wahlen waren der beste Beweis dafür.

Die Gelder aus dem Sonderfonds, um den es beim aktuellen Verfahren geht, habe der Landeshauptmann nicht für sich, sondern für Vereine, Bürger und insgesamt für das Ehrenamt und die Südtiroler Bevölkerung verwendet.

Ganz unabhängig, was die nächsten Monate bringen: „Wir stehen zu 100 Prozent hinter Luis Durnwalder. Das, was er als Landeshauptmann und Landesrat für unser Land geleistet hat, ist viel mehr wert als alles andere“, sagte Landesobmann Leo Tiefenthaler.

