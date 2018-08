Landwirtschaft seit 1929: Mehr Rinder und größere Apfelernte

Es überwiegen die kleinen Betriebe mit einer Größe von bis zu 0,99 Hektar, die mittleren bis kleinen Betriebe von 3 bis 4,99 Hektar und die Betriebe mittlerer Größe zwischen 5 und 9,99 Hektar.

1929 wurde bei den Viehbetrieben eine Stückzahl von 113.342 Rindern verzeichnet und 1990 bei der Landwirtschaftszählung ein Höchstwert von 151.143, während dann bei der letzten Landwirtschaftszählung 2010 die Rinderzahl auf 132.784 zurückging. 6 Rinder pro Betrieb wurden im Durchschnitt 1961 verzeichnet, 2010 waren es hingegen 16.

Anbau von Kartoffeln nimmt ab

Seit den 1950er-Jahren gab es in fast allen Bereichen des pflanzlichen Anbaues wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Kartoffeln und Kohl eine Abnahme der Ernte mit Ausnahme des Erdbeeranbaus, der von 1320 Zentnern 1963 auf 20.700 Zentner im 2016 angestiegen ist, und zwar besonders zwischen 2003 und 2004.

Der Anbau von Kartoffeln, verzeichnet in den vergangenen 60 Jahren eine kontinuierliche Abnahme, und zwar von 725.900 Zentnern im Jahr 1951 auf 105.600 Zentner im Jahr 2016: Das ist ein Minus von 85,5 Prozent.

Obst- und Weinbau verzeichnet ein Plus

Beim Obst- und Weinbau hingegen stieg beim Anbau von Äpfeln im selben Zeitraum die Ernte von 1.237.360 Zentnern 1951 bis auf 10.636.780 Zentner 2016 an. Dabei hat sich die Ernte der Apfelsorte „Golden Delicious“ von 1973 bis heute verdreifacht.

Birnenernte nimmt ab

Die Birnenernte hingegen ist gesunken, und zwar von 360.743 Zentnern 1951 auf 5.640 Zentner 2016. Bei der Weintraubenernte wurde ein Anstieg von 86,2 Prozentzwischen 1948 und Mitte der 1980er-Jahre – von 418.950 Zentnern auf 780.000 Zentner – verzeichnet.

Bis heute ist die Produktion allerdings auf 499.800 Zentner gesunken. Die Weinproduktion belief sich In der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg wurde in Südtirol 245.000 Hekto­liter Wein produziert, in den 1970er- und 1980er-Jahren dann ungefähr 600.000 Hektoliter und 2016 nur mehr 355.000 Hektoliter.

lpa/stol