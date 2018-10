Leben im Zentrum

Bereits 2010 hat eine Erhebung der Handelskammer Bozen gezeigt: In Südtirol gibt es 14 Gemeinden, die von Abwanderung bedroht sind, nämlich Brenner, Glurns, Martell, Moos in Passeier, Mühlwald, Prettau, Proveis, Schluderns, Schnals, St. Pankraz, Ulten, Stilfs, Truden und Waidbruck. Innerhalb von 10 Jahren – also bis 2020 – könnten diese Gemeinden 2,5 Prozent ihrer Einwohner verlieren.

Um dem entgegenzusteuern, sind die Verwalter vielerorts aktiv geworden. Truden erhielt für seine Bemühungen kürzlich den Dorferneuerungspreis. Auch andere Gemeinden legen Kreativität an den Tag, wenn es darum geht, für die eigenen Bürger attraktiv zu bleiben oder es wieder zu werden.

Gute Beispiele aus dem ganzen Land und die Einschätzung von Experten lesen Sie im aktuellen „WIKU“ am Mittwoch, Beilage des Tagblatts "Dolomiten"

D/kn