Leitner: Urbane Seilbahn in Finnlands ältester Stadt

In Finnlands fünftgrößter und zugleich ältester Stadt wird derzeit ein prägnanter städtebaulicher Akzent gesetzt: Mit der derzeitigen Bebauung des bekannten Kakolanmäki entstehen bis 2020 neue Wohnungen, ein Hotel, Restaurants und Bars. Künftig werden hier bis zu 2500 Personen leben. Damit wird aus dem ehemaligen Gefängnis-Hügel ein neuer Stadtteil in besonders attraktiver Umgebung.

Dementsprechend attraktiv sollte daher auch die verkehrstechnische Anbindung des Areals an die Umgebung gestaltet werden. Die Antwort darauf ist der Schrägaufzug „Kakolan Funicolaari“ von LEITNER ropeways, der sich für dieses Gelände als ideale Lösung erweist und bei der öffentlichen Ausschreibung als Gewinner hervorging. Martin Leitner, Vorstandsmitglied der Leitner AG, zeigte sich bei der Inbetriebnahme der Bahn sehr zufrieden: „Wir sind auf diese für Turku sehr wichtige Anlage stolz. Die Bahn ist wahrlich eine urbane Seilbahn und die perfekte Symbiose zwischen höchster Technologie und Design.“

Die Anlage ist nur 132 Meter lang und kann über einen Höhenunterschied von 30 Metern 480 Personen pro Stunde transportieren. Da Schrägaufzüge die grundlegende Technologie des vertikalen Aufzugs verwenden, sind geradlinige, kurze Strecken wie am Kakolanmäki ihr optimaler Einsatzbereich. Im Betrieb überzeugt das System dank integraler Automatisierung vor allem durch seine Funktionalität ohne Bedienungspersonal: Wie bei einem herkömmlichen Aufzug kann der Wagen selbsttätig per Knopf angefordert werden.

Der Schrägaufzug befindet sich im Besitz der Stadt Turku und wird von einem finnischen Aufzughersteller betrieben. Wesentlicher „Nebeneffekt“ der Eröffnung des „Kakolan Funicolaari“ ist der damit verbundene Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs an dieser entscheidenden Stelle.

So ist die kostenlos nutzbare Anlage direkt an eine Bushaltestelle am Fuße des Kakolanmäki angebunden und täglich rund 21 Stunden in Betrieb. Besonderen Wert legte die Stadt Turku auch auf die attraktive Ausführung der Anlage. Aufgrund der guten Sichtbarkeit der Anlage wurden die Stationen von einem finnischen Architekten designt und auch beim Wagen auf anspruchsvolle Gestaltung im italienischen Design Bedacht genommen. Die Stadt hat für das gesamte Projekt insgesamt 5 Millionen Euro investiert.

stol