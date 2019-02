Lkw-Fahrverbot: Harter Schlag für Südtirol

„Das Land Tirol hat 3 Verordnungen vorbereitet, die sich auf die Euroklassenfahrverbote, das Nachtfahrverbot und das sektorale Fahrverbot beziehen. Den darin enthaltenen Maßnahmen, vor allem der geplanten Verschärfung des sektoralen Fahrverbots, steht die Handelskammer Bozen äußerst kritisch gegenüber“, informiert Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Bisher waren vom sektoralen Fahrverbot Transporte von bestimmten Abfällen, Steinen, Erden und Aushub, Rundholz und Kork, bestimmten Kraftfahrzeugen, Nichteisen- und Eisenerze, bestimmten Arten von Stahl, Marmor und Travertin und keramische Fliesen betroffen.

Die Güter fallen unter das Verbot

Ab 1. Oktober würden laut der geplanten Verordnung der Nordtiroler Landesregierung auch die Güterkategorien Papier und Pappe, flüssige Mineralölerzeugnisse, Zement, Kalk und gebrannter Gips, Rohre und Hohlprofile sowie Getreide unter das sektorale Fahrverbot auf der A12 Inntal-Autobahn fallen.

Auch die Anwendung des sektoralen Fahrverbots auf Lkw der Klasse Euro 6 würde eine erhebliche Einschränkung darstellen, da nicht einmal mit neuangeschafften LKW besagte Waren über die Inntal-Autobahn transportiert werden dürften.

Auf Schienen verlagern nur schwer umsetzbar

„Ab 1. Oktober 2019 dürften Lkw über 7,5 Tonnen zum Beispiel kein Getreide sowie Rohre und Hohlprofile mehr über die Inntal-Autobahn transportieren. Damit müssten diese Güter auf die Schiene verlagert werden, was jedoch aufgrund der ineffizienten Bahnstrecke nur schwer umsetzbar ist. Erst mit der Eröffnung des BBTs und dem Bau der Zulaufstrecken würden diese Maßnahmen Sinn machen“, erklärt Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Benachteiligung in der Wettbewerbsfähigkeit

Außerdem wären Firmen mit Ziel- und Quellverkehr in Nordtirol von diesen Einschränkungen ausgenommen. Durch diese Maßnahmen wären Südtiroler Betriebe, die in einer der neuen Verordnung betreffenden Güterkategorien tätig sind, gegenüber Unternehmen mit Sitz in Nordtirol in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stark benachteiligt.

Diese könnten bestimmte Aufträge nicht mehr annehmen beziehungsweise ausführen.

Auch „Südtirol Heute“ hat darüber berichtet.

stol