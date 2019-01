Loacker-Chef: „Mehr Sein als Schein ist unser Grundsatz“

1996 ist Zuenelli in den elterlichen Betrieb eingestiegen und seit 2009 Präsident des Verwaltungsrates. „Den ersten Job bei Loacker hatte ich aber schon, als wir noch in Bozen am Dominikanerplatz waren“, sagt der heutige Loacker-Chef. „Dort habe ich mit meinem Großvater Kekspackungen gestapelt, das war Ende der 1960er-, Anfang 1970er-Jahre.“

Es war aber nicht von Beginn an klar, dass er in den elterlichen Betrieb einsteigen wird: „In meiner Jugend habe ich mit Paläontologie oder Archäologie geliebäugelt“, so Zuenelli. Es sei auch keinerlei Druck auf ihn ausgeübt worden, in den Betrieb einzusteigen. „In Innsbruck habe ich mich in 3 Studienfächer inskribiert: Rechtswissenschaften, Psychologie und Betriebswirtschaftslehre.“

