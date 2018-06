Luis Durnwalder zornig auf seine Nachfolger

Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler hatten in einer Pressekonferenz am Mittwoch betont, dass man vor viereinhalb Jahren eine Situation vorgefunden hatte, in der es viele Ansuchen für Landesbeiträge gab, das nötige Geld aber nicht vorhanden war. Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder zeigt sich verärgert ob dieser Aussagen.

„Es wurde gesagt, dass die neue Landesregierung über 4 Jahre brauchte, um diese sogenannten Altlasten abzubauen“, sagt Durnwalder im „Dolomiten“-Interview. „Wir haben aber keinen einzigen Cent an Altlasten oder Schulden hinterlassen.“

Durnwalder sieht einen möglichen Grund für die Kritik seiner Nachfolger in den bevorstehenden Landtagswahlen und kontert: „Ich habe das Gefühl, dass man nun am Schluss der Legislaturperiode einen Schuldigen finden will, weil einiges von dem, was versprochen wurde, nicht umgesetzt worden ist.“