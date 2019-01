Um junge Menschen für den Bauberuf zu begeistern, startet das Kollegium der Bauunternehmer die Initiative „Master of Machine“. - Foto: Unternehmerverband Südtirol

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken und junge Menschen für den Bauberuf zu begeistern, startet das Kollegium der Bauunternehmer die Initiative „Master of Machine“.

Präsident Michael Auer hat am Freitag die vorgestellt: „Die Initiative zielt besonders auf die 3 Berufsbilder Baumaschinenführer, Baukraftwagenfahrer und Baukranführer ab. Wir schaffen so ein Zusatzangebot, ohne dass dadurch eine Konkurrenz zur klassischen Lehre entsteht, die diese Berufsbilder nicht gänzlich abdeckt“, so Auer.

Zielgruppe: Quereinsteiger von 18 bis 30 Jahren

Erstmals gebe es für die 3 Berufsbilder ein spezifisches Ausbildungsprogramm, das eine Arbeitsgruppe innerhalb des Baukollegiums im vergangenen Jahr erarbeitet hat. Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung qualifizieren sich die jungen Talente und werden so zu einem entscheidenden Entwicklungsfaktor für die Unternehmen.

Hauptzielgruppe des „Master of Machine“ sind Quereinsteiger im Alter von 18 bis 30 Jahren, die ein Interesse am Bauberuf und dem täglichen Umgang mit Baumaschinen haben, bisher diesen Schritt in die Bauwirtschaft, auch aus Kostengründen, noch nicht gewagt haben.

