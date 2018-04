Meran: Halbes Kilo Koks beschlagnahmt

Der Mann war im vergangenen Monat mit einem Touristenvisum eingereist und hatte sich häufig in der Nähe des Meraner Krankenhauses aufgehalten.

Bei einer Kontrolle der Carabinieri gab der Mann fälschlicherweise an, gerade erst ins Land gekommen und auf der Suche nach einer Unterkunft zu sein. Tatsächlich aber war der Mann bereits in einer Wohnung untergekommen, wo die Ordnungshüter rund 500 Gramm Kokain, aufgeteilt in 4 Päckchen, fanden und beschlagnahmten, ebenso eine Präzisionswaage.

Der Mann wurde folglich wegen Drogenhandel verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol