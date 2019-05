Metzger: Klaus Kofler ist der neue Obmann

Im Haus des Handwerks fand vor Kurzem das Jahrestreffen der Metzger im lvh statt. Nach dem Leitsatz „Alles neu – alles anders“ hat lvh-Präsident Martin Haller durch die Versammlung geführt. Als Ehrengäste begrüßen durfte er den Landtagsabgeordneten Gert Lanz, Paolo Zambotto und Agostino Carli vom Landestierärztlichen Dienst, Michela Rabini vom Zoologischen Institut, Ben Schneider vom Bereich Food Technologies im NOI Techpark, Lukas Pichler der Handelskammer in Bozen sowie zahlreiche Metzger aus den verschiedenen Landesteilen Südtirols.

Es gab gleich zwei Tageshöhepunkte: Zuerst stand die Ehrung der besten Jung-Metzger 2018 auf dem Programm. Den dritten Platz erlangte Victor Vinzetta aus Ritten mit seinem Ausbildungsbetrieb Weissensteiner KG, auf dem zweiten Platz landete Lukas Wieser aus Freienfeld mit seinem Ausbildungsbetrieb Mair & CO OHG der Mair Carla und zum Sieger gekürt wurde Raphael Lanz aus Toblach mit seinem Ausbildungsbetrieb Innerhacker. Mit großem Applaus und vielen Glückwünschen wurde die Leistung der Jung-Metzger untermauert. Begleitet wurden die Metzgergesellen von ihrem Fachlehrer Thomas Winnischhofer.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Wahl des Obmanns und dessen Stellvertreters. Einstimmig gewählt wurde Klaus Kofler (Kofler Delikatessen GmbH) aus Unsere liebe Frau in Walde/St. Felix. Als Stellvertreter unterstützen wird ihn in den nächsten fünf Jahren Alexander Holzner (Holzner GmbH) aus Lana. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Philipp Fracchetti (Metzgerei Fracchetti) aus St. Pauls/Eppan. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir als Team einiges bewegen können“, betont der neue Obmann.

