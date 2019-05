Miriam Höller: „Ziele sind unser größter Antrieb“

Am 19. Juli steht Miriam Höller im Rahmen des Südtiroler Wissensforums in Bozen auf der Bühne. Ihr Thema: „Raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer Leben.“ Ein Thema, mit dem sie sich gut auskennt. Denn ihre Komfortzone musste das Model unfreiwillig selbst verlassen: 2016 brach sie sich bei einem Stunt beide Füße.

Es folgten mehrere Operationen und eine lange Zeit im Rollstuhl. Nur 6 Wochen nach dem Unfall verunglückt zudem ihre Liebe, Kunstflug-Weltmeister Hannes Arch, bei einem Helikopterabsturz tödlich. „Ich habe innerhalb von 6 Wochen alles, was ich mir aufgebaut und für das ich hart gekämpft habe, verloren. Ich saß ohne jegliche Zukunfts-Perspektive mit vermeintlichem Identitäts-Verlust, Existenzängsten und gefühlten 2 herausgerissenen Flügeln am Boden, verfluchte das Leben und erstickte fast an Wut und Selbstmitleid“, sagt Miriam Höller rückblickend.

Doch die heute 31-Jährige hat sich wieder aufgerappelt – und hat sich wieder Ziele gesetzt. „Ziele sind unser größter Antrieb. Somit ist das Definieren von neuen Zielen der erste Schritt, um aus Schicksalsschlägen herauszukommen“, erzählt Höller im „WIKU“-Interview. Ihren ursprünglichen Beruf als Stuntfrau wird sie zwar nie mehr ausüben können, dafür sieht sich heute als Stuntfrau ihres eigenen Lebens.

Über ihre Vorbilder, ihr Leben und ihre heutigen Ziele spricht Miriam Höller im aktuellen „WIKU“.