Nalserbacherkeller ist „Schankbetrieb des Jahres“ 2018

Seit 12 Jahren vergibt der Südtiroler Bauernbund die Auszeichnung „Bäuerlicher Schankbetrieb des Jahres“ an einen der 42 Hof- und Buschenschankbetriebe, die in der Broschüre „Bäuerlicher Feinschmecker“ aufscheinen und die Qualitätsmarke „Roter Hahn“ tragen.

Heuer fiel die Wahl auf den Nalserbacherkeller, den Lucio Pallweber zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet. „Bemerkenswert ist am Nalserbacherkeller die ausgezeichnete Küche, um die sich Bruder Friedl kümmert. Besonders die Schlutzkrapfen und die Teigtaschen mit Käsefüllung oder im Frühjahr die Spargelgerichte sind etwas Besonderes“, sagte Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing im SBB.

Daneben zeichnet sich der Nalserbacherkeller durch die große Zahl an hofeigenen Produkten aus. So stammen die Spargel, Kartoffel, Marmeladen, Destillate, Kraut, Honig und Säfte vom Hof. In die Gläser kommt nur der selbstgekelterte Wein.

Ebenfalls beeindruckt habe die Jury der Fleiß der Familie, die den Buschenschankbetrieb in Nals nun seit über drei Jahrzehnten führt, und die überaus herzliche Gastfreundschaft.

Sohn Johannes Pallweber dankte für die Auszeichnung „Bäuerlicher Schankbetrieb des Jahres“. Sie sei vor allem eine Anerkennung für den großen Einsatz und die Begeisterung, mit der die Familie den Buschenschank führt.

stol