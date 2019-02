Netflix für Autofahrer

Was hinter dem Abomodell für Pkws steckt und wie es funktioniert, erklärt der aktuelle „WIKU“. - Foto: shutterstock

Immer mehr Autofahrer stellen sich die Frage, ob sich für sie ein eigener Pkw wirklich rentiert oder ob sie auch anders mobil sein können. So wird beispielsweise das Carsharing vor allem in den Großstädten immer beliebter. Daneben setzt sich zunehmend auch ein anderes Mietmodell bei Herrn und Frau Autofahrer durch, das bislang nur in Unternehmen bekannt war: die Langzeitmiete, quasi das Netflix der Autofahrer. „Privatpersonen nähern sich neuen Formen der Mobilität, auch der mittel- bis langfristigen Miete“, bestätigte jüngst Pietro Teofilatto von der italienischen Vereinigung der Autoverleiher (Aniasa) gegenüber dem „Corriere della Sera“.

Rund eine Million gemietete Autos auf Italiens Straßen

So waren 2018 rund eine Million gemieteter Fahrzeuge auf Italiens Straßen unterwegs: Die allermeisten davon (790.000) waren langfristig gemietete Fahrzeuge – 18 Prozent mehr als im Vorjahr (670.000).

Wie funktioniert die Langzeitmiete? Im Prinzip wie jedes andere Abomodell. Der Konsument schließt einen Mietvertrag mit dem Anbieter ab, zahlt monatlich eine fixe Rate und hat dafür keine zusätzlichen Spesen mehr. Denn Versicherung, Kfz-Steuer, Reifenwechsel, Servicebesuche in der Werkstatt, Pannenhilfe und einiges mehr sind in der Regel in der Flat Rate inkludiert. Lediglich für den Sprit und eventuelle Strafen muss man nochmal extra bezahlen.

Wie man in Südtirol den Trend einschätzt und worauf man achten muss, lesen Sie im aktuellen „WIKU“.

