Neue Pflanzen, neue Sorgen

Absichtlich eingeführt oder versehentlich eingeschleppt, sind Neophyten, also nicht heimische eingebürgerte Pflanzen, eine Herausforderung für jedes Ökosystem. In Südtirol gibt es über 150 davon. Die meisten von ihnen sind unauffällig. Einige bringen die heimische Natur aus der Balance. Sie verhalten sich invasiv, das heißt: Durch ihre starke Ausbreitung verdrängen sie heimische Pflanzenarten. Ein solches ist das Schmalblättrige Greiskraut. Wegen seiner giftigen Inhaltsstoffe bereitet es Südtirols Bauern zusätzlich Sorgen: Frisst ein Weidetier davon, kann das unter Umständen tödliche Folgen haben.

Das Schmalblättrige Greiskraut beinhaltet giftige Inhaltsstoffe und ist für Tiere sehr gefährlich. - Foto: Bring

Welche andere Neophyten in Südtirol zu finden sind und wie man am besten mit ihnen umgeht, zeigt der „WIKU“ am Mittwoch in seiner Titelgeschichte.

D