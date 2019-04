Neuer Standort der Kellerei Bozen eröffnet

Die Kellerei Bozen hat am Samstag Morgen seinen neuen Standort in Moritzing feierlich eröffnet.

Der Neubau am nördlichen Eingang Bozens, im Stadtteil Moritzing, wurde so gestaltet, dass er sich durch seine längliche Form optimal eingliedert in das bestehende Landschaftsbild und doch architektonisch Akzente setzt. „Von außen ist nur das Verwaltungsgebäude voll sichtbar, das mit seiner Fassade in Form eines stilisierten Rebenblattes aus bronzefarbenem, gelochtem Aluminiumblech einen besonderen Blickfang darstellt", erklärte der Obmann der Kellerei Bozen, michael Bradlwarter.

„Von der Masse zur Klasse“

Der geladene Landesrat Arnold Schuler lobte die erfolgreiche Entwicklung der Südtiroler Weinwirtschaft in den letzten Jahrzehnten und hob das Qualitätsstreben der Kellerei Bozen als „geradezu beispielhaft“ hervor. Die Rot- und Weißweine Südtirols seien auch international hoch angesehen.

Erste Klimahaus-Wine-Genossenschaft Italiens

Neben der außergewöhnlichen Architektur und der schonenden, vertikalen Verarbeitungsweise der Trauben, weist die neue Kellerei Bozen ein weiteres Alleinstellungsmerkmal auf: Sie ist nach strengen Klimahaus-Standards erbaut worden und trägt als einzige Genossenschaft Italiens das Klimahaus-Wine-Siegel. Das heißt, dass die Kellerei Bozen besonders auf einen sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen achtet. Ein Beispiel: Vor Ort wird die stabile Bodentemperatur des Hanges genutzt, um die unterirdischen Räumlichkeiten auf natürliche Weise zu kühlen. Das spart Energie und schont die Umwelt.

Führungen und Verkostungen ab sofort möglich

Wer die ersten, zur Gänze am Standort in Moritzing hergestellten Weine verkosten möchte, hat ab sofort die Gelegenheit dazu. „Wir bieten auf Anfrage Führungen für Kleingruppen durch die neue Kellerei samt Verkostungen an. Zudem kann man sich in unserem Weinshop einen Eindruck von unseren Weinen verschaffen. Der Shop ´Vinarius´ ist täglich außer sonntags geöffnet“, erklärt Geschäftsführer Klaus Sparer.

stol