Neuzuordnung der Aufgaben von IDM Südtirol und NOI Techpark

IDM und TOI-Techpark passen sich an neue Aufgabenstellungen an.

IDM Südtirol schärft 2 Jahre nach der Gründung sein Profil und passt sich an neue Aufgabenstellungen an. In einer gemeinsamen Aussendung teilen Land und Handelskammer als Eigentümer des Wirtschaftsdienstleisters IDM mit, dass sie sich gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden auf eine Weiterentwicklung und eine Neuzuordnung von Aufgaben verständigt haben. IDM bleibt die Marketingorganisation Südtirols und erhält dazu einen gezielten Auftrag als Dienstleister für Betriebsentwicklung, wofür die allgemeinen Beratungen von Export bis zu Innovation bei IDM verbleiben. Hingegen wird die restliche Innovationsabteilung mit den spezifischen Leistungen in den NOI Techpark eingegliedert.

Die Eröffnung des NOI Techpark in Bozen im Jahr 2017 und die Tourismusreform, mit Aufnahme dreier neuer „Destinations Management Einheiten“ (DMEs) bei IDM im Jänner 2018 erfordern eine Neuorientierung der Tätigkeit und eine sinnvolle Aufgabenverteilung zwischen IDM und NOI Techpark, um die Dienste noch effizienter und wirtschaftsnah zu erbringen.

Daher arbeiteten die Eigentümer von IDM in den letzten Monaten, zusammen mit dem Verwaltungsrat und den Wirtschaftsverbänden, intensiv an einer optimalen Verteilung der Aufgaben. Am Montag wurden die Ergebnisse dem Verwaltungsrat von IDM vorgestellt und die nächsten Schritte festgelegt. Die Umsetzung soll mit 1. Jänner 2019 abgeschlossen sein.

Neuzuordnung du Neuausrichtung

Die Veränderungen umfassen einerseits die Neuzuordnung der Aufgaben und andererseits die Neuausrichtung des Organigramms und der Führungsstruktur von IDM.

Die Neuzuordnung der Aufgaben betrifft den Bereich Innovation und Development: Während die allgemeine beratende Tätigkeit für die Südtiroler Unternehmen bei IDM bleibt, wird die spezifische Beratung mit der bisherigen Abteilung Development an den NOI übertragen, der dazu auch über die entsprechende Ausstattung und Infrastruktur verfügt.

Ausschreibung neuer Führungskräfte

Die Führungsaufträge verfallen und werden deshalb neu ausgeschrieben, beginnend von der Position des Direktors, vor allem um die Auswahl der Führungskräfte zu erleichtern. IDM kümmert sich weiterhin um sämtliche Aktivitäten und Dienstleistungen rund um das Marketing und den Vertrieb von Südtirol und seiner Produkte sowie um die Vermarktung Südtirols und seiner regionalen Einheiten, der Agrarprodukte und Südtirols Exportprodukten durch die Internationalisierung der Betriebe.

Ein Schwerpunkt der organisatorischen Maßnahmen wird die Synergien im Bereich Marketing betreffen. „Durch die bewusste Fokussierung beider Organisationen können Prozesse und Strukturen vereinfacht und effizienter gestaltet werden, was im Interesse aller Kunden und Kundinnen und Stakeholder von IDM und NOI ist", betont Handelskammerpräsident Michl Ebner.

stol