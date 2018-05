Obfrau der Dachdecker wiedergewählt

Dachdecker ist nach wie vor ein Beruf, den hauptsächlich Männer ausüben. An der Spitze der Berufsgemeinschaft im lvh steht jedoch eine Frau – seit mittlerweile 10 Jahren. Vor Kurzem wurde Renate Gamper im Rahmen der Jahreshauptversammlung als Obfrau bestätigt. Sie vertritt somit weitere 5 Jahre die Interessen der Dachdecker. In den Beirat gewählt wurden Alois Mumelter (Vizeobmann), Walter Locher, Ernst Parth, Alex Rottensteiner, Bernhard Santa und Philipp Pinter.

„Es ist immer schön zu sehen, wenn Menschen hinter einem stehen und einen darin bestätigen, was man in den letzten Jahren getan hat“, sagt Gamper.

In der nun zu Ende gegangenen zweiten Amtszeit Gampers beteiligten sich die Dachdecker an der Ausarbeitung des Richtpreisverzeichnisses und arbeiteten mit dem Amt für Denkmalschutz zusammen. Sie nahmen jährlich an der Klimahouse-Messe in Bozen teil.

Lieber als in die Vergangenheit blickt Gamper aber in die Zukunft. Dort warten klare Ziele. Zum einen möchte die Berufsgemeinschaft verstärkt mit den Landesämtern zusammenarbeiten. Mithilfe einer Kampagne soll außerdem für das Thema „Sicherheit am Dach“ sensibilisiert werden. Die Dachdecker bemühen sich auch darum, das Berufsbild bekannter zu machen und wieder mehr Lehrlinge für den Beruf zu begeistern. „Wir hoffen, dass durch die Verlegung der Berufsschule für Südtiroler Dachdecker von Langenlois nach Hallein bei Salzburg die Ausbildung für unsere Jugendlichen attraktiver wird“, sagt Gamper.

