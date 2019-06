Pfingstwochenende garantiert Überlastung der Autobahn

Das Pfingstwochenende steht bevor und die Überlastung der Brennerautobahn ist schon vorprogrammiert. „Die Urlauber, die Richtung Süden unterwegs sind, werden unsere Feinstaubwerte in die Höhe treiben.(…)“, sagt Elmar Morandell, Obmann der Warentransporteure im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister.

Wunsch nach nächtlicher Befahrung der Frächter

Die Frächter würden es deshalb bevorzugen, die Infrastruktur Autobahn nachts befahren zu können, um tagsüber dem Individualverkehr freie Fahrt zu lassen. „Somit könnten die Waren pünktlich geliefert werden und unsere Fahrer würden das Pfingstwochenende mit ihren Familien verbringen“, so Morandell.

Der Entflechtungsvorschlag, den die Transporteure bereits mehrmals vorgeschlagen haben, scheitert immer wieder am Nordtiroler Nachtfahrverbot, welches für Lkw über 7,5 Tonnen gilt.

Weiters ist zu bedenken, dass zurzeit die Reschenstraße auf Nordtiroler Seite gesperrt ist. Dies führt dazu, dass der ganze Umwegverkehr die Brennerachse benutzen muss, um von Deutschland nach Italien zu gelangen. Die ganzen einseitigen Fahrverbote in Nordtirol führen in Bayern und Südtirol zu Staus und Belastung der Umwelt, so der Obmann.

stol