Pinzger: „Das müssen wir uns nicht gefallen lassen“

„Mittlerweile sei es fast zum Sport geworden, in regelmäßigen Abständen einen Stopp im Tourismus zu fordern, der dann auch noch medial rauf und runter dekliniert werde“, sagte der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Laut Manfred Pinzger werde für alles, was irgendwie stört, der Tourismus verantwortlich gemacht. „Für die verstopften Straßen und Autobahnen, auch in den Nebensaisonen wenn keine Gäste unterwegs sind. Für die Zerstörung der Natur und Landschaft. Für die Zersiedelung. Für die sinkende Lebensqualität. Für die vollen Parkplätze. Für die hohen Lebenshaltungskosten. Für die hohen Wohnungspreise. Für die höheren Benzin- und Dieselpreise als in anderen Provinzen. Für den hohen Kaffeepreis. Für dieses und vieles mehr wird der Tourismus pauschal an den Pranger gestellt“, sagte Pinzger und betonte gegenüber den Anwesenden im „Four Points Sheraton“ in Bozen: „Liebe Freunde, ich sage es ganz offen: Solche pauschalen Anschuldigungen müssen wir uns nicht gefallen lassen.“

Man dürfe nicht den Fehler machen, auf pauschale Anschuldigungen mit pauschalen Maßnahmen zu reagieren, „so wie es die Grünen machen“, sagte Tourismuslandesrat Arnold Schuler. „Es wäre viel besser, wenn man die Situation differenziert betrachten würde, statt einen Gesetzesentwurf zu einem pauschalen Bettenstopp auf den Weg zu bringen.“

D/sor