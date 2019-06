Postdienst: Es besteht dringend Handlungsbedarf

Wenn es um die mangelhafte Postzustellung geht, ist der Unmut auch in Unternehmerkreisen groß.

Die Klagen der Südtiroler über die unpünktliche Post häufen sich weiter, der Unmut ist auch in Unternehmerkreisen groß: Einschreiben erreichen die Empfänger nicht, Briefe, Einladungen, Rechnungen, Pakete oder Postkarten kommen verspätet an. Ein Umstand, den auch die Unternehmer in ihrem Arbeitsalltag zu spüren bekommen. „Wo immer es möglich ist, werden die Unternehmen auf digitale Dienste zurückgreifen. Klar ist aber auch: Der Postdienst gehört mit zu den Basisdiensten und es besteht dringend Handlungsbedarf. Die bevorstehende Urlaubszeit wird die angespannte Situation nur noch verschärfen“, ist sich Hannes Mussak, Präsident vom Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige sicher.

Hannes Mussak, Präsident vom Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige. - Foto: SWR-EA

Abkommen muss eingehalten werden

Bekanntlich hat das Land mit der Italienischen Post vor rund zwei Jahren ein Abkommen abgeschlossen, das darauf abzielt, einen täglichen und pünktlichen Zustellungsdienst für ganz Südtirol zu gewährleisten. Das Land hat hier vorausschauend gehandelt und die Weichen für einen funktionierenden Dienst gestellt. Für die Wirtschaft steht außer Frage: Das Abkommen muss von Seiten der Post eingehalten und Zustelldienste flächendeckend gewährleistet werden und zwar unabhängig von etwaigen Umstellungen des Zustellungsmodells.

stol