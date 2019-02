Quote 100: Das müssen Sie wissen

Ab dem 1. April können jene Arbeitnehmer und Selbstständige, die 1956 oder früher geboren sind und 38 Beitragsjahre erreicht haben, mit der sogenannten Quote 100 in den Ruhestand treten. - Foto: shutterstock

Ab dem 1. April können jene Arbeitnehmer und Selbstständige, die 1956 oder früher geboren sind und 38 Beitragsjahre erreicht haben, mit der sogenannten Quote 100 in den Ruhestand treten. Also maximal 5 Jahre früher als das gesetzliche Renteneinstiegsalter (67 Jahre) vorsieht.

Italienweit stößt die „Quote 100“ auf Interesse. Allein in 3 Tagen haben bereits 10.000 Personen auf der Website der Fürsorgeanstalt NISF/INPS, sowie bei den Patronaten einen Antrag auf Pensionierung nach dem neuen System eingereicht. 58,6 Prozent der Anträge kamen von Frauen.

Doch wer genau kann nun die Quote 100 beanspruchen? Steht diese Möglichkeit der Frühpensionierung auch Freiberuflern offen? Und wie sieht es mit den Renteneinstiegsfenstern aus?

Auf solche und ähnliche Fragen finden Sie im aktuellen „WIKU“ die Antwort.