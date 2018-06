Raiffeisenverband zieht Bilanz und wählt Gremium

„Das Geschäftsjahr 2017 war für den Raiffeisenverband ein bewegtes Jahr“, sagte Verbandsobmann Herbert Von Leon vor Vertretern der 357 Mitgliedsgenossenschaften und aus Politik und Wirtschaft.

Der Raiffeisenverband hat 2017 eine Standortbestimmung vorgenommen und eine neue Strategie für die nächsten drei Jahre beschlossen. Im Mittelpunkt stehen die Neuausrichtung und die künftige Rolle des Raiffeisenverbandes innerhalb der Raiffeisenorganisation. Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Vertretern der Mitgliedsgenossenschaften wurde an einem attraktiven Zukunftsbild für den Verband gearbeitet. Die konkrete Ausgestaltung steht für die kommenden Monate an.

Richtungsweisende Weichenstellungen

Neben der Neuausrichtung des Raiffeisenverbandes verwies Generaldirektor Paul Gasser auf einige zentrale Weichenstellungen im Geschäftsjahr 2017. Unter anderem wurde mit den Vorbereitungsarbeiten für die Zusammenführung der beiden Tochtergesellschaften RUN AG und Raiffeisen OnLine GmbH und der Abteilung IT der Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften begonnen. Zudem wurde das Datacenter des Raiffeisenverbandes aus sicherheitstechnischen und ökonomischen Gründen von Bozen nach Rom übergeleitet, wobei die gesamten IT-Anwendungen weiterhin vom Raiffeisenverband aus gesteuert werden.

Seit Juli können die Mitgliedsgenossenschaften alle Rundschreiben und Wissensdatenbanken über das neue Web-Portal „RVS-Wissen“ abrufen und die Informationen sind auch über Smartphone und Tablet zugänglich. Damit gehören die Papierrundschreiben der Vergangenheit an.

Raiffeisenkassen: Rechnungsüberschuss von 105 Millionen Euro

Die Raiffeisenkassen samt Raiffeisen Landesbank Südtirol AG konnten gute Zuwächse bei den direkten Kundeneinlagen (12.041 Millionen Euro, + 3,92%) und Kundenausleihungen (10.018 Millionen Euro, +2,92%) verzeichnen und einen Rechnungsüberschuss von 105 Millionen Euro erwirtschaften. Der Marktanteil der Raiffeisenkassen in Südtirol liegt bei den Krediten bei 51 Prozent und bei den Einlagen bei 52 Prozent.

Auch die landwirtschaftlichen Genossenschaften konnten gute Ergebnisse erzielen. Die Obstgenossenschaften stellten aus der Ernte 2016 (Geschäftsjahr 2016/17) mit 990.000 Tonnen Obst und Gemüse knapp 93 Prozent der Südtiroler Kernobsternte. An die Mitglieder zahlten sie 397 Millionen Euro aus, pro Kilogramm im Schnitt 40 Cent (+7%). Die Kellereigenossenschaften verarbeiteten aus der Ernte 2016 33.000 Tonnen Trauben und erzeugten rund 221.000 Hektoliter Wein. Damit stellten sie knapp 65 Prozent der Südtiroler Weinproduktion.

An die Produzenten zahlten sie im Geschäftsjahr 2016/17 mit rund 80 Millionen Euro um 9,7 Prozent mehr aus als im Jahr zuvor. Die Molkereigenossenschaften verzeichneten im Geschäftsjahr 2017 mit insgesamt rund 415 Millionen Kilogramm Milch eine höhere Milchanlieferungsmenge und konnten an die Mitglieder einen durchschnittlichen Kilopreis von 50,4 Cent ohne Mehrwertsteuer bzw. in Summe 208 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer ausbezahlen. Insgesamt konnten die Obst-, Kellerei- und Molkereigenossenschaften über 685 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer an ihre Mitglieder ausbezahlen.

Ende 2017 zählte der Raiffeisenverband 56 Energiegenossenschaften mit rund 17.600 Mitgliedern. Die Genossenschaften versorgten 31.800 Endverbraucher mit Strom und Wärme und nehmen damit im Südtiroler Energiesektor einen wesentlichen Platz ein.

Auch die übrigen Mitgliedersparten wie die Viehwirtschafts-, Einkaufs- und Konsum-, Wasser-, Sozial-, Wohnbau- und Parkplatz-, Kindergarten- und Kulturheimgenossenschaften sowie die Sonstigen Genossenschaften konnten ihrem Auftrag gut nachkommen.

Jeder 4. Südtiroler ist Mitglied einer Raiffeisen-Genossenschaft

Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 zählte der Raiffeisenverband 357 Mitglieder (330 Genossenschaften, 27 Körperschaften). Damit befinden sich rund ein Drittel aller Südtiroler Genossenschaften unter dem Dach des Raiffeisenverbandes. Die Raiffeisen-Genossenschaften sichern knapp 8000 Arbeitsplätze, zählen über 152.643 Einzelmitglieder, womit mehr als jeder vierte Südtiroler Mitglied einer Raiffeisen-Genossenschaft ist. Insgesamt weisen die Raiffeisen-Genossenschaften ein Eigenkapital von 3,2 Milliarden Euro, eine Bilanzsumme von 20 Milliarden Euro und eine erweiterte Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro auf. „Damit tragen sie wesentlich zur gesamtwirtschaftlichen Leistung in Südtirol bei“, sagte Verbandsobmann Herbert Von Leon.

Neuwahlen: Herbert Von Leon als Obmann bestätigt

Auf der Jahresvollversammlung fand auch die Neuwahl der Gremien für das Triennium 2018-2021 statt. Am Freitagnachmittag trat der neu gewählte Verwaltungsrat des Raiffeisenverbandes zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dabei wurde Herbert Von Leon als Obmann bestätigt. Von Leon steht seit 2015 an der Spitze des Raiffeisenverbandes. Bestätigt wurden zudem Erich Ohrwalder als 1. Obmannstellvertreter und Robert Zampieri als 2. Obmannstellvertreter.

Der neue Verwaltungsrat: Herbert Von Leon (Verbandsobmann), Erich Ohrwalder (1. Obmannstellvertreter), Robert Zampieri (2. Obmannstellvertreter), Paulina Schwarz (Mitglied Vollzugsausschuss), Andreas Sapelza (Mitglied Vollzugsausschuss), Kaspar Platzer, Georg Egger, Georg Kössler, Thomas Oberhofer, Alois Karl Alber, Hanspeter Fuchs, Nikolaus Kerschbaumer, Karl Hofer, Eva Pramstrahler, Harald Werth, Georg Mutschlechner und Barbara Pizzinini.

Der neue Aufsichtsrat: Josef Auer (Vorsitzender), Andreas Josef Jud und Florian Kiem als effektive Mitglieder sowie Josef Alber und Georg Mayr als Ersatzmitglieder.

Das Schlichtungskollegium: Carl Baron Eyrl, Konrad Palla und Elisabeth Ladinser.

