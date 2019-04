Rekord für süße Versuchung aus Südtirol

Katya Waldboth und Armin Untersteiner aus Feldthurns können es kaum fassen. In wenigen Wochen haben sie 12.235 Euro durch eine Crowdfunding-Kampagne gesammelt. Beim Crowdfunding kommt die Finanzierung nicht von traditionellen Finanzinstituten, sondern von der Bevölkerung. Als Gegenleistung erhalten die Unterstützer Produkte.

183 Personen - so viele wie noch nie bei einer Südtiroler Crowdfunding-Kampagne - haben auf der Plattform teilgenommen und die Herstellung von weißer Schokolade aus heimischen Früchten, wie Himbeeren oder Birnen, mitunterstützt. Auch wurde noch nie so schnell das Finanzierungsziel erreicht: Bereits nach einer Woche hatte „Karuna“ die Wunschsumme von 8000 Euro gesammelt.

„Nun warten einige Monate Entwicklungsarbeit auf uns“, sagte Katya Waldboth „Im Herbst möchten wir mit der weißen Fruchtschokolade in den Verkauf gehen.“

Schokolade aus zermahlenen Früchten

Waldboth und Untersteiner stellen aus biologischen, hochwertigen und fair gehandelten Edelkakao-Bohnen aus der ganzen Welt Schokoladen „from bean to bar“, also von der Bohne zur Tafel, her. Diese sind bereits in den Regalen zu finden. Daneben tüfteln sie ständig an neuen Rezepturen. „Dabei kam uns die Idee eines neuen, innovativen Produkts: einer weißen Schokolade aus heimischen Früchten. Für die ‚normale‘ Schokolade brauchen wir Rohstoffe von weit her. Wieso nicht eine weiße Schokolade aus Früchten herstellen, wo der Rohstoff praktisch vor der Haustüre wächst?“, stellten sie sich die Frage und begannen mit ersten Versuchen. Die Idee ist, den Kakao in der Schokolade durch zermahlene Früchte zu ersetzen.

Die Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne dürfen sich jetzt schon freuen. „Sie erhalten vorab die neuen Kreationen zum Probieren“, so Armin Untersteiner. Je nach Geldbetrag, den sie beigesteuert haben, erhalten sie Produktpakete in unterschiedlichen Größen.

„Karuna Chocolate“ konnte während der Kampagne noch einen weiteren Erfolg verbuchen. Die Unternehmer wurden im Rahmen des Wettbewerbs „Tavolette d'Oro 2019“ mit dem Preis „Giovani cioccolatieri emergenti“ ausgezeichnet.

