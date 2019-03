René Benko erhält „Goldene Pfanne“

Die MIPIM ist mit über 25.000 Besuchern der wichtigste Treffpunkt der internationalen Immobilienwirtschaft in Europa. Sie findet alljährlich im März im französischen Cannes statt.

Im Rahmen der Messe findet eine Reihe von Meetings und Kongressen statt – darunter die Tagung „La sfida italiana“, die von der Immobilien-Fachzeitschrift „Il Quotidiano Immobiliare“ getragen wird. Dabei wurden nicht nur Fachvorträge zu den Besonderheiten und Herausforderungen der italienischen Immobilienwirtschaft geboten, die Tagung bietet alljährlich auch die Bühne, um herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus Italien auszuzeichnen. Der wichtigste Preis ist die „Pentola d’Oro“.

Erstmals verliehen wurde heuer die „Pentola d’Oro International“, die einem Immobilienunternehmer aus dem Ausland für das Engagement in Italien zugedacht ist. „Der Preis ist eine Anerkennung für Persönlichkeiten, die an den italienischen Immobilienmarkt glauben und ihn stärken“, hieß es bei der Vorstellung der neuen Auszeichnung.

600 Millionen Euro allein in Bozen investiert

Erster Preisträger ist SIGNA-Gründer René Benko: SIGNA investiert allein in Bozen mehr als 600 Millionen Euro und verwirklicht damit den „WaltherPark“ am Tor zur Bozner Altstadt, Infrastrukturen und das Bürogebäude „Office-Park Bolzano“, die Wohnungen von Gries’Village am Grieser Platz sowie die Seilbahn-Erschließung des Virgl mit dem Plan, dem Archäologiemuseum samt Ötzi ein neues Zuhause zu bieten. Außerhalb von Südtirol ist SIGNA auch am Gardasee und in Mailand aktiv.

Die Auszeichnung wurde im Beisein von Aldo Mazzocco, dem Chef der Immobiliensparte von Generali Versicherungen, sowie Gabriele Buia, dem Präsident des Verbandes der italienischen Bauunternehmer ANCE, und Francesco Giaccio von Johnson Controls überreicht.

stol