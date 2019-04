Rucksackbeutel für eine Welt: Der Countdown läuft

Rucksackbeutel erfüllen einen praktischen Zweck und sind als Modeaccessoires langlebige Werbeträger. Die zu gestaltenden beigen Baumwoll-Rucksackbeutel können in den Weltläden um 5 Euro gekauft werden. Bisher wurden bereits 100 verkauft. Genäht wurden sie von Mitgliedern einer Fair-Trade-Organisation auf Mauritius.

Siegermotiv wird gedruckt und in Weltläden verkauft

Die fertig gestalteten Rucksackbeutel können mit Angabe von Namen, Telefonnummer, Kontakt- und Mailadresse innerhalb 20. April in einem Südtiroler Weltläden abgegeben werden. Eine Jury wird Ende April über die gelungensten Motive entscheiden. Wichtig ist, dass sie digitalisierbar sind und die zu druckende Fläche die Größe eines A4-Blattes hat. Am 11. Mai, dem Welttag des Fairen Handels, werden die schönsten Wettbewerbsbeiträge beim Weltladenfest in Neumarkt gezeigt und prämiert. Nach der Prämierung können die Beutel wieder abgeholt werden. Das Siegermotiv wird in der Folge gedruckt und in den Südtiroler Weltläden verkauft.

Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema

Auf die Erstplatzierten der Kategorie „Gruppe“ wartet als Hauptpreis eine Übernachtung im Jugendhaus in San Lugano. Außerdem winken Geschenkkörbe mit fairen und lokalen Produkten. Bei der Bewertung der Grafik zählen die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, die kreative Aufbereitung und das Gesamtbild. Es dürfen keine Bilder ohne Erlaubnis des oder der Eigentümerin aus dem Internet heruntergeladen werden.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.fairtrend.org. Telefonische Nachfragen werden unter 366 9821 798 beantwortet. E-Mails können an [email protected] geschickt werden. Austausch findet parallel auf Facebook unter www.facebook.com/FairTrend statt.

stol