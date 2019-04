SAD sucht Busfahrer in Palermo

Rund 350 Chauffeure saßen in der abgelaufenen Wintersaison bei SAD am Steuer. „Jetzt in der Übergangszeit werden es rund 60 weniger sein“, sagt SAD-Chef Ingemar Gatterer. Eine genaue Zahl, wie viele Buslenker SAD denn suche, will er allerdings nicht verraten.

D/em