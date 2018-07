SVP-Senatoren: Voucher im „Würde-Dekret“ wiedereinführen

So müssten vor Beginn der Hauptsaison im Tourismus- und in der Landwirtschaft die Voucher wieder eingeführt werden, schreiben die Senatoren in einer Aussendung.

Neben dem Tourismus und der Landwirtschaft benötige aber auch der Einzelhandel und der Bereich der Hauswirtschaft die vereinfachte Form der Anstellung von Mitarbeitern.

„Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte sich unsere Autonomiefraktion vehement gegen die Aufhebung der Voucher ausgesprochen. Unter bestimmten Umständen ist es einfach notwendig, Arbeitskräfte schnell und unkompliziert einsetzen zu können, ansonsten gingen diese vorübergehenden Arbeitsplätze verloren.“

Nach der Abschaffung der Voucher wurden in der Landwirtschaft und im Tourismussektor, aber auch im Einzelhandel, immer weniger Saisonarbeiter angestellt. Nach Aussagen von Coldiretti und Vinitaly gingen allein im Weinsektor 25.000 Arbeitsplätze deshalb verloren.

„Wir brauchen eine Lösung, die schnell und ohne viel Bürokratie den Bedarf an gelegentlich angestellten Arbeitskräften deckt. Wir fordern deshalb die Regierung auf, das Vouchersystem über das ‚Würde-Dekret‘ wieder einzuführen“, so die SVP-Senatoren abschließend.

