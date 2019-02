Sarntal: Handwerk mit Vorbildcharakter

lvh-Ortsobmann Thomas Trojer freute sich über die vielzähligen Teilnehmer der Ortsversammlung der Sarner Handwerker: „Ich werte die starke Präsenz als wichtiges Signal für unsere zukünftige Arbeit. Das Sarner Handwerk repräsentiert einen wichtigen Wirtschaftspfeiler im Ort und ist unverzichtbarer Ausbilder und Arbeitgeber.“ Junghandwerker aus dem Sarntal haben 2018 Spitzenerfolge erbracht. Insgesamt 6 Medaillen gingen bei der nationalen Berufsausscheidung WorldSkills an die jungen Sarner.

Großes Lob sprach auch der geschäftsführende lvh-Präsident Martin Haller aus: „Im Grunde ist die Qualität des Südtiroler Handwerks im Sarntal beheimatet. Hier entstehen vor allem auch durch die Gruppe ,mir Sarner' immer wieder sehr wertvolle Ideen. Die lokale Zusammenarbeit ist für solche Projekte ausschlaggebend, besonders für eine erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit.“ Ziel der Ortsgruppe ist auch zukünftig die Stärkung des lokalen Images und die Ausbildung von jungen Handwerkern.

„Das Handwerk erlebt derzeit eine sehr positive Konjunktur. Umso wichtiger ist es nun, weitere Erleichterungen für das Handwerk zu ermöglichen und notwendige wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu definieren“, so der Landtagsabgeordnete Franz Locher. Er möchte in den nächsten 5 Jahren direkter Ansprechpartner für die Sarner Handwerker in der Landespolitik sein. Auf Gemeindeebene will sich Bürgermeister Reichsigl stark machen, so viele öffentliche Aufträge wie möglich an heimische Betriebe zu vergeben. „Geplant ist demnächst die Ausweisung von 2 weiteren Wohnbauzonen sowie einer Handwerkerzone“, berichtete Reichsigl. Josef Mair präsentierte das Investitionsvolumen im vergangenen Jahr und kündigte die vorgesehene Verlegung des Glasfasernetzes an.

stol