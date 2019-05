Schlechte Auszahlungspreise

Der Grund liegt vor allem in der hohen Erntemenge an Äpfeln in Europa im Vorjahr.

„Vor allem die Sorten Braeburn und Golden sind stark davon betroffen“, so Thaler. Für Braeburn, eine Sorte, die fast ausschließlich in Deutschland und in kleinen Mengen auch in Großbritannien funktioniere, gebe es relativ wenig Kunden. Auch für die Sorte Golden, ebenfalls eine sehr exportlastige Sorte, gelte dasselbe.

Teilweise könne man sogar die Produktionskosten nur knapp decken, sagt Walter Thaler, Vize-Geschäftsführer der Obstgenossenschaft Roen.

D/sor