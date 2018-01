Senfter steigt bei „Grandi Salumifici Italiani“ aus

Die bekannte Südtiroler Senfter Holdinggesellschaft verkauft ihre Anteile an „Grandi Salumifici Italiani“ an Unibon.

Die Unibon AG ist eine Tochtergesellschaft des Genossenschaftsverbandes Lega Coop und wird damit alleinige Eigentümerin der GSI. „Grandi Salumifici Italiani“ (GSI) war seit 2001 in Gemeinschaftsbesitz der Familie Senfter und der Unibon mit einer 50-50-Beteiligung.

Die Gruppe verfügt über 13 Produktionsstätten und 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Beide Geschäftspartner haben Stillschweigen über die Details der Operation vereinbart.

Neue Perspektiven für beide Unternehmen

„Nach 17 Jahren Zusammenarbeit haben wir uns entscheiden, eigene Wege zu gehen und unsere Eigentumsverhältnisse in der GSI aufzulösen. Beide Unternehmen bekommen dadurch neue Perspektiven: GSI kann den Weg der nationalen Marktführerschaft, der Internationalisierung und Innovation weitergehen.

Die Senfter Holding kann sich hingegen auf neue Investitionen in die lokale Südtiroler Wirtschaft konzentrieren“, betont Helmuth Senfter, Vizepräsident der Senfter Holding: „Die Entscheidung ist uns sicherlich nicht leichtgefallen, sie war aber aufgrund der Zukunftsentwicklung beider Unternehmen notwendig.“

Helmuth Senfter.

Werke in Klausen und Innichen laufen unter GSI normal weiter

Die drei Produktionsstätten in Klausen und Innichen werden unter GSI im Sinne der Kontinuität weitergeführt, sind sie doch auch Vorzeigebetriebe für die ganze Gruppe. In den Standorten in Südtirol werden neben Speck vor allem auch Qualitätswurstwaren wie Schinken und verschiedene Arten von Würstchen hergestellt.

„Die drei Südtiroler Standorte gehören zu den Juwelen der GSI-Gruppe. In den letzten fünf Jahren wurden ganze 50 Mio. Euro investiert und die Werke befinden sich auf einem Top Niveau. Die Arbeitsplätze in Südtirol sind gesichert; der Fleiß und die Leistungsfähigkeit hier bei uns ist sehr geschätzt und spielt in der Gruppe eine wichtige Rolle“, erklärt Helmuth Senfter.

Für die Belegschaft ändert sich nichts

Familie Senfter ist überzeugt, dass die Produktionsstätten in ihrem Sinne weitergeführt werden. „Für die Belegschaft ändert sich gar nichts: Das zentrale Management war von Anbeginn in Modena und bleibt dort. Es geht also weiter wie bisher“, so Senfter.

Die neue Alleineigentümerin der GSI, Unibon, gehört zur Genossenschaftswelt der Lega Coop mit den zwei wichtigen Handelsketten Conad und Coop, die sich ein nachhaltiges und ethisch korrektes Wirtschaften auf die Fahnen geschrieben hat.

Senfter Holding will sich auf lokale Projekte konzentrieren

„Gerade dann, wenn es hervorragend läuft, sollte man den Mut haben, Entscheidungen für einen neuen Weg zu treffen. Das ist Aufgabe eines jeden Unternehmers“, erklärt der Firmengründer und Präsident der Senfter Holding, Franz Senfter. Gemeinsam hat man sich in der Familie beraten und entschieden.

Zu den neuen Geschäftsideen gehören das stärkere Engagement im touristischen Bereich sowie eine verstärkte wirtschaftliche Tätigkeit in Südtirol selbst, unter anderem auch im Immobiliensektor.

