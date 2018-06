So ist die Stimmung in der Landwirtschaft

Das Jahr 2017 brachte europaweit eine Steigerung der Preise für Milch und Äpfel, mit positiven Effekten für die Südtiroler Landwirtschaft. Insgesamt waren 82 Prozent der Südtiroler Bauern und Bäuerinnen mit den von den Genossenschaften erhaltenen Auszahlungspreisen zufrieden, allerdings gab es Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen.

In der Obstwirtschaft brachte das Jahr 2017 eine wesentliche Veränderung der Marktlage. Die vorherigen Jahre waren von niederen Apfelpreisen gekennzeichnet, bedingt durch die Überproduktion in Europa, das russische Embargo und die Krisen in Nordafrika. Ab dem Frühjahr 2017 sind aber die Preise stark angestiegen, als klar wurde, dass die Spätfroste europaweit zu erheblichen Ernteausfällen führen würden.

Milchwirtschaft weiter gefordert

Die Milchwirtschaft muss sich weiterhin einer sehr komplexen internationalen Marktlage stellen. Die Produzenten in Europa haben auf die anziehenden Erzeugerpreise schnell reagiert und seit März 2017 sind die angelieferten Mengen wieder über das Niveau der Vorjahre gestiegen. Die wachsenden Exporte und die hohen Butterpreise haben trotzdem europaweit relativ gute Erzeugerpreise ermöglicht. In Südtirol wurde die Produktion erhöht und fast alle Bauern waren mit den Auszahlungen zufrieden.

Positive Stimmung in der Weinwirtschaft

Die Weinwirtschaft zeigt weiterhin eine positive Stimmung. Fast alle Winzer bewerten die von den Kellereien im Jahr 2017 erhaltenen Auszahlungen zumindest als „befriedigend“, die Mehrheit meldet sogar „gute“ Auszahlungspreise. Die Weinlese 2017 war leider aufgrund von Spätfrost- und Hagelschäden geringer als in den Vorjahren: Die Produktion von DOC- und Landweinen erreichte 273.800 Hektoliter und damit in etwa ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

2018 soll besser werden

Für das Jahr 2018 wird allgemein eine leichte Besserung des Geschäftsverlaufs erwartet sowie eine Steigerung der Produktionsmenge. Heuer gehen 86 Prozent der Landwirte von zufriedenstellenden Auszahlungspreisen aus.

Handelskammerpräsident Michl Ebner ist über das steigende Geschäftsklima in der Südtiroler Landwirtschaft erfreut und unterstreicht die wichtige Rolle der Europäischen Union für die Erhaltung der Berglandwirtschaft: „Es ist wichtig, dass die Bedürfnisse der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 berücksichtigt werden. Dabei soll die wirtschaftliche, aber auch die soziale Bedeutung der Berglandwirtschaft anerkannt werden.“

