„So machen wir Südtirol kaputt“

Der Landespolitik bescheinigt Walter Meister im Interview mit „Dolomiten“-Redakteur Arnold Sorg mutlos geworden zu sein und eher an die kommenden Wahlen zu denken, als an wichtige Entscheidungen.

Südtirols Tourismus verkaufe sich nach wie vor zu billig, sagt Meister: „Wir haben in Südtirol 5-Sterne-Hotels, die verkaufen ein Zimmer mit Frühstück für 2 Personen. Das gibt es sonst nirgends in Südtirol.“ Der Grund sei, dass die Südtiroler Hoteliers der Meinung sind, sie müssten ihre Hotels das ganze Jahre über voll ausgelastet haben, um jeden Preis. „Das ist aber der falsche Weg und bringt gleichzeitig große Belastungen für Südtirol mit sich, die nicht gesund sind“, so Meister.

Auch das ungeregelte Bauen stoße ihm sauer auf. „Und die Politiker haben keine Courage, diesem zügellosen Bauen einen Riegel vorzuschieben.“ Mittlerweile, so Meister, „ist es leider so, dass viele unserer Politiker eher an die nächsten Wahlen denken, als an die Entwicklung unseres Landes“.

D/sor