So will Gert Lanz seinen Betrieb retten

„Dolomiten“: Herr Lanz, Ihr Betrieb ist in Schwierigkeiten. Was ist passiert?

Gert Lanz: Wir haben im Jahr 2009 einen relativ großen Schritt gemacht und einen Neubau errichtet und sind damit leider genau in die ersten Jahre der Krise geraten, die Südtirol damals erfasst hat. Es gab weniger Arbeit und die Preise waren auch nicht berauschend. Und dieses Paket mussten wir in den vergangenen Jahren dauernd mittragen. Im Prinzip war der Neubau zu groß, was wir vorher aber nicht wissen konnten.“

„D“: Wie ist aktuell der Stand der Dinge bei Lanz Metall?

Lanz: Wir erarbeiten derzeit ein Sanierungskonzept, um die Situation bestmöglich zu lösen. Teil der Lösung ist die Betriebsimmobilie, in diese haben wir die letzten 10 Jahre investiert. Da diese in einem sehr guten Zustand ist, denke ich, dass wir hier auch Chancen haben werden. Zudem trage ich persönlich die volle Haftung und verantworte mit meinem gesamten privaten Vermögen.

D/sor