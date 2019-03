Sommer mal anders: Interessenten für 100 Ferialpraktika gesucht

Der oder die ideale Anwärter(in) sollte bei der Freizeitgestaltung und Tagesbegleitung von Bewohnern und Besuchern von Seniorenwohnheimen oder -organisationen mit Sensibilität, Sozialkompetenz und Fachwissen für Unterhaltung, Information, Beschäftigung und Kurzweil sorgen.

Bevorzugt werden Bewerber gesucht, die mit Smartphone und Internet vertraut sind und damit gut umgehen können. Der gesuchte Kandidat engagiert sich, sollte im Rahmen des Praktikums weitere Kompetenzen entwickeln und den Einstieg in die Berufswelt durch eine Sommerbeschäftigung als spannende Herausforderung betrachten.

Zu diesem Zweck erhält der Praktikant auch Einblick in die gesamte Organisation und in die verschiedenen Dienstleistungsangebote der Seniorenwohnheime bzw. -organisationen wie Begleitung und Betreuung über alle Bereiche der Hauswirtschaft, Verwaltung usw. Diese Initiative richtet sich an Ober-, Fach- bzw. Berufsschüler, welche am 8. Juli 2019 mindestens 16 Jahre alt sind und am 30. August 2019 das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die Sommerbeschäftigung wird im Zeitraum von 8. Juli bis 30. August angeboten und sieht die persönliche Präsenz des Kandidaten in Seniorenwohnheimen oder -organisationen vor. Die zu leistenden Stunden und das Taschengeld werden im Rahmen des Bewerbungsgesprächs vereinbart. Zudem erhalten die Kandidaten im Rahmen verpflichtender Ausbildungsmaßnahmen weitere Einblicke in ihre Tätigkeit.

Interessenten müssen sich innerhalb 11. März, 17 Uhr, online unter www.stiftungsparkasse.it anmelden.

stol