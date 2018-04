Sommereröffnung der Naturparke

Von Steinen bis zu Schmetterlingen

Im Naturparkhaus Puez-Geisler in St. Magdalena in Villnöss ist die Sonderausstellung "Der Rothirsch – Ein Dauerläufer mit feinen Sinnen" zu sehen. Der Rothirsch ist eines der schönsten und imposantesten Tiere, die in den Südtiroler Wäldern heimisch sind. Die Ausstellung erklärt die Verhaltensweisen, den Lebensraum, und die Gewohnheiten dieses ursprünglich aus den Steppen stammenden Tieres.

Das Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags in St. Vigil in Enneberg zeigt zwei Sonderausstellungen. In der Schau "Die geheimnisvolle Höhlenwelt der Dolomiten" werden viele Neuigkeiten über die Höhlen der Dolomiten präsentiert, denn die Conturines-Höhle mit ihren Höhlenbärenknochen, die vor 30 Jahren entdeckt wurde, ist schon lange nicht mehr die einzige bekannte Höhle der Dolomiten. Von Juli bis September werden auch geführte Wanderungen zur Conturines-Höhle angeboten.

Die Sonderausstellung "Eisenhut und Edelweiß – Gift- und Heilpflanzen unserer Berge" hingegen widmet sich den giftigen ebenso wie den wohltuenden Pflanzen der heimischen Bergwelt. Stellvertretend für sie steht der tiefblaue, hochgewachsene Eisenhut als Inbegriff einer todbringenden Giftpflanze und das widerstandsfähige Edelweiß, das als alte Heilpflanze ("Bauchweh-Bleaml") bekannt war. Von Juli bis August werden dazu Kräuterwanderungen und andere Aktivitäten angeboten.

Alles um den Schmetterling dreht sich in der Sonderausstellung "Bye Bye Butterfly" im Naturparkhaus Drei Zinnen in Toblach . Sie zeigt anschaulich, wie sich das Naturwunder der Verwandlung einer Raupe in eine reglose Puppe und dann in einen Schmetterling vollzieht. Zudem können die Besucher hautnah die prächtigen Muster lebendiger Falter bestaunen.

In die umfassende Welt der Steine eintauchen kann man im Naturparkhaus Rieserferner-Ahrn in Sand in Taufers . Die Sonderausstellung "Steinreich -Reich der Steine" gliedert sich in mehrere Teile – Steine aus dem täglichen und kulturellen Gebrauch, Steine unter geologischer Betrachtung, Steine als Dünnschliff unterm Mikroskop, Steine als exklusive Mineralien, Steine in der Kunst und steinerne Zeitzeugen aus prähistorischer Zeit – und zeigt auf, wie die Steine den Menschen lebenslang begleiten.

Bis 31. Oktober geöffnet

Die Naturparkhäuser sind von Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr und im Juli und August auch sonntags geöffnet. Sie schließen wieder am 31. Oktober. Der Eintritt ist frei und auch alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich.

Am 5. Juni öffnet auch das letzte der sieben Naturparkhäuser, das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten in Tiers, seine Tore für die Sommersaison, die etwas verkürzt bis zum 13. Oktober läuft.

stol