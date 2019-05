„Spaltung Europas wird von außen befeuert“

Es gebe ein Umdenken auf Seiten der beiden Mächte USA und China: „Einerseits eine freiwillige Selbstbeschränkung auf amerikanischer Seite und andererseits eine ganz offen proklamierte Ausdehnungs- und Führungsanspruchsphilosophie auf chinesischer Seite“, sagt Kleber im Interview mit „Dolomiten“-Redakteur Arnold Sorg.

Was Europa anbelangt, so werde die Spaltung Europas auch von außen befeuert, so Kleber: „Früher hat Amerika die Einigung Europas vorangetrieben.“ Inzwischen sei Amerika eher auf eine Spaltung Europas aus und freue sich diebisch, wenn sich die europäischen Staaten uneins sind.