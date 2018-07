Sparkasse: Finanzierung für Nudelhersteller Felicetti

Die Südtiroler Sparkasse, die in ihrer Rolle als „Geschäftsbank“ bei der Suche des neuen Gesellschafters ISA (Istituto Atesino di Sviluppo AG) mitgewirkt hat, wird auch die Rolle als „Arranger“, also als federführende Bank, bei der Finanzierung von Seiten eines Bankenkonsortiums in Höhe von rund 23 Millionen Euro des gesamten Projekts übernehmen, heißt es in einer Aussendung der Sparkasse.

D/sor