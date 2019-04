Speiseeishersteller: „Die Jugend muss gefördert werden“

Die Berufsgemeinschaft der Speiseeishersteller im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister ist sich einig: Die Jugend muss gefördert werden.

Vor kurzem hat im Haus des Handwerks die Jahresversammlung stattgefunden. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Obmann Loris Molin Pradel einstimmig in seinem Amt bestätigt. In Zukunft wird ihn Christian Latschrauner aus St. Martin in Passeier als Vizeobmann zur Seite stehen.

Bei der Jahresversammlung war unter anderem die Teilnahme an den World Skills Italy 2018 sehr wichtig. Die Mitglieder sind sich einig, dass die Jugend ausreichend gefördert werden sollte. Umso mehr freuten sie sich über den Start des Ausbildungskurses zum Speiseeishersteller.

stol