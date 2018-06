Stahlbau Pichler fertigte Mega-Fassade in New York

das ist er, der Nobel-Wohnkomplex „520W 28th Street“ im New Yorker Stadtteil Manhattan. Die Fassade fertigte Stahlbau Pichler. - Foto. Stahlbau Pichler

Der Wohnkomplex ist auch sonst ein Bau der Superlative: Von der außerordentlichen Umgebung über den visionären Geist der Stararchitektin Zaha Hadid bis hin zu den ingenieur- und bautechnischen Hochseilakten, die das Bozner Unternehmen Stahlbau Pichler für die Umsetzung des Prestigeprojekts vollführte.

Die Arbeit am Projekt sei fordernd und mitreißend gewesen, am Ende seien alle vom Endergebnis begeistert gewesen, so Stahlbau Pichler im gespräch mit dem Tagblatt „Dolomiten“.

Hier sehen Sie ein Video des Wohnkomplexes inklusive Interieur.

