Standort Südtirol: Kässbohrer und Würth investieren

"Südtirol ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort", unterstreicht Landeshauptmann und Wirtschaftslandesrat Arno Kompatscher. "Auch international tätige Unternehmen wie Kässbohrer und Würth haben Südtirol als Standort für ihre Sitze ausgewählt."

Die Mitglieder der Landesregierung haben in ihrer heutigen Sitzung der Grundzuweisung im Gewerbegebiet von Landesinteresse Bozen Süd für die Ansiedlung des Geländefahrzeugeherstellers Kässbohrer und des Möbelhauses Avanti in der Einsteinstraße und in der Flughafenstraße in Bozen sowie der Ansiedelung von Würth Italia im Gewerbegebiet von Neumarkt zugestimmt.

Neue Lagerhalle für Möbelhaus Avanti

Sei es Kässbohrer wie Avanti sind bereits in der Industriezone Bozen Süd angesiedelt und bauen mit den neuen Standorten in Flughafennähe ihr Geschäftsvolumen aus. Das Gewerbegebiet von Landesinteresse entwickelt sich zunehmend zu einem Standort für strategisch wichtige Unternehmen. Kässbohrer und Avanti planen eine Eröffnung ihrer neuen Firmenfilialen im ersten Halbjahr 2019.

Auch die Firma Würth Italia verstärkt ihre Präsenz in Südtirol: So wurden heute von der Landesregierung auch die Abänderung des Durchführungsplans und des Bauleitplans in den Gemeinden Neumarkt und Tramin im Gewerbegebiet "Am Bahnhof" zur Ansiedlung von Würth genehmigt. Diese Abänderung ermöglicht dem Unternehmen die Zusammenführung mehrerer Gebäudeeinheiten. Der italienische Zweig des internationalen Betriebes Würth, das in Neumarkt seinen Sitz hat, hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 464 Millionen Euro und beschäftigt italienweit 2348 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Förderung des Wirtschaftsstandortes Südtirol

Die heute gefassten Beschlüsse, betont Landeshauptmann und Wirtschaftslandesrat Kompatscher, fördern die Bedeutung und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Südtirol: Dies werde auch von der Ansiedelung der international tätigen Unternehmen Kässbohrer und Würth unterstrichen. Ziel sei es, Betriebe anzusiedeln, die Beschäftigung garantieren und in Forschung und Entwicklung investieren, um der Südtiroler Wirtschaft Zukunft und Nachhaltigkeit zu sichern.

Die Stärkung der Unternehmen Avanti, Kässbohrer und Würth Italia erfolgt im Zeichen von Innovation und Unternehmen 4.0. Heimische Unternehmen wie die vor über 100 Jahren im Vinschgau gegründete Holzland Fuchs GmbH zu stärken und gleichzeitig durch internationale Unternehmen wie Kässbohrer und Würth das Tor zur Welt zu öffnen: Dies, unterstreicht Kompatscher, seien die beiden grundlegenden strategischen Ziele, die es gelte, zunehmend voranzutreiben.

lpa