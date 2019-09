Start in die Welt der Seilbahnen

Ob in südamerikanischen Städten, in asiatischen Tourismusdestinationen oder ganz klassisch in den Skigebieten der europäischen Alpen: Seilbahnen von Doppelmayr transportieren Menschen auf der ganzen Welt. Sie sorgen für Mobilität und Vergnügen zugleich.

Am 2. September starteten 31 junge Menschen, darunter 28 Jungs und 3 Mädchen, ihre Ausbildung bei Doppelmayr. Insgesamt bildet das Unternehmen in Wolfurt per September 2019 116 Lehrlinge aus.

Die hochtechnologischen Komponenten, individuell gefertigten Großteile und präzise bearbeiteten Sicherheitselemente dafür kommen aus dem Werk „Hohe Brücke“ in Wolfurt, wo sich auch die Lehrwerkstatt von Doppelmayr befindet. Dort haben die Lehrlinge in der ersten Woche bereits ihre Arbeitsplätze kennengelernt und erste Eindrücke auf ihrem Weg zu hochqualifizierten Mitarbeitern gesammelt.

Bei Doppelmayr werden jene Lehrberufe ausgebildet, die für den Bau von Seilbahnen notwendig sind: Stahlbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Zerspanungstechnik, Maschinenbautechnik und Informationstechnologie. Die Aufgaben sind dabei sehr abwechslungsreich.

stol