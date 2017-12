Südtiroler Einzelhandel positiv gestimmt

Das Geschäftsklima im Südtiroler Einzelhandel bessert sich nun das fünfte Jahr infolge und die Unternehmer und Unternehmerinnen dieses Sektors blicken zuversichtlich in die Zukunft. Die Ertragslage in Jahr 2017 wird von 90 Prozent der Unternehmen positiv bewertet und genauso viele erwarten eine zufriedenstellende Rentabilität im Jahr 2018.

Umsätze sind gestiegen

Die Einzelhändler konnten heuer eine Steigerung der Umsätze erzielen, die vor allem mit der Südtiroler Kundschaft erlangt wurde und teilweise auf Preissteigerungen zurückzuführen ist.

Das Geschäftsvolumen mit Touristen bzw. mit Kundschaft außerhalb der Landesgrenzen war hingegen nur leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Investitionen haben zugenommen, vor allem bei den Supermärkten.

Auch die Beschäftigung entwickelte sich positiv: Die Anzahl der unselbständigen Mitarbeiter/innen im Handel (inklusiv Großhandel) war zwischen Januar und November 2017 durchschnittlich um 3,2 Prozent höher als im Vorjahr. Einige Kaufleute melden aber eine Verschlechterung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit, vor allem aufgrund der zunehmenden Betriebskosten. Für 2018 geht man von einer weiteren leichten Zunahme des Geschäftsvolumens, der Investitionen und der Beschäftigung aus.

Stimmung vor allem bei Super- und Minimärkten positiv

Was die einzelnen Branchen des Einzelhandels betrifft, so ist die Stimmung vor allem bei den Super- und Minimärkten besonders positiv. Fast alle Unternehmen dieser Sparte konnten im Jahr 2017 ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erreichen und für 2018 wird eine weitere Steigerung der Rentabilität erwartet. Einige Schwierigkeiten gibt es hingegen in der Einrichtungsbranche, wo fast ein Fünftel der Kaufleute eine schlechte Ertragslage meldet.

Im Fahrzeughandel und bei den Autowerkstätten ist das Geschäftsklima weiterhin gut. Die Ertragslage wird sowohl in Bezug auf 2017 als auch in Hinblick auf 2018 von 94 Prozent der Unternehmen positiv bewertet.

Das Geschäftsvolumen ist 2017 weiter angestiegen und die Investitionen haben zugenommen. Darüber hinaus werden derzeit wichtige Rahmenbedingungen wie die Zahlungsmoral der Kund/innen und der Zugang zum Kredit weniger kritisch bewertet als in den Vorjahren. Für 2018 erwarten die Wirtschaftstreibenden im KFZ-Sektor weiterhin eine positive Entwicklung der Umsätze.

