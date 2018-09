Südtiroler beim Europäischen Junggärtnerkongress in Malmö

Insgesamt fanden sich mehr als 50 Teilnehmer von Dänemark bis Südtirol zusammen. Bei hochsommerlichen Temperaturen und schönstem Wetter wurden in Skåne verschiedenste Betriebe der Gartenbaubranche, wissenschaftliche Einrichtungen und schöne Städte besichtigt.

Neben verschiedenen Gartencentern, wurden auch der größte Arbeitgeber Schwedens im Garten- und Landschaftsbaubesucht, sowie eine Baumschule und die architektonisch anspruchsvoll geplante Friedhofsanlage (Eastern Cemetery in Malmö) besichtigt. Eine Kutschfahrt durch Apfelplantagen mit Besichtigung des Obstlagers und Verpackungszentrum, eine Staudengärtnerei, einen der größten Biokräuterproduzenten Schwedens – mit all seiner eingesetzten Technik und Know How - und die Führung durch die Parkanlagen Malmös mit einem Landschaftsgärtner, rundeten das interessante und abwechslungsreiche Programm ab.

Kulturell wurde den Teilnehmern auch etwas geboten, die Besichtigung der Altstadt von Malmö und Lund, eine Wanderung im Naturpark Söderåsen, Besichtigung des Campus der Universität SLU, Alnarp, sowie Emporia and Green Fortune Einkaufszentrum - mit vertikaler Innenraumbegrünung - standen auf dem Programm.

Abgesehen von der fachlichen Weiterbildung konnten bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft werden, um das Netzwerk europäischer Junggärtner zu stärken.

Abgeschlossen wurde der Junggärtnerkongress mit einem Galaabend, bei welchem sich die Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern bei den Organisatoren bedankten. Im nächsten Jahr wird der Kongress in Estland und Lettland stattfinden.

stol