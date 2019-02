Südtirolerin auf dem 4. Platz bei EM der Tapezierer

Die Südtiroler Silvia Tomasi und Tobias Schweigkofler haben an der EM der Tapezierer-Raumausstatter in Bern teilgenommen.

Die jeweils Besten Tapezierer-Raumausstatter aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz haben in Bern vom 3. bis 5. Februar um den Europameistertitel gekämpft. Mit dabei waren als Vertretung für Italien Silvia Tomasi aus Meran und Tobias Schweigkofler aus Schluderns. Die beiden 24-Jährigen zeigten eine hervorragende Leistung. Tomasi schaffte es bei der Gesamtbewertung auf den 4. Platz.

Bei der 13-stündigen Prüfung, die in der Heimtexsuisse Messe in Bern stattfand, wurde die präzise handwerkliche Arbeit am Hocker, bei der Teppichintarsie, beim Verkleben vom handgemalten Wandbelag und beim genauen Montieren der Dekoration bewertet. Die Aufgaben standen unter dem Motto „Impression aus der Italienischen Schweiz“. Der direkte Vergleich zwischen den teilnehmenden Ländern ist dank den nahezu deckungsgleichen Handlungskompetenzen in den einzelnen beruflichen Grundbildungen möglich. Die Nominierung der Teilnehmer erfolgt über die Landesmeisterschaften. Dabei holte Silvia Tomasi, die im Betrieb Prinoth Rudolf des Prinoth Christian arbeitet, den ersten Platz und Tobias Schweigkofler den zweiten Platz.

Der Europäische Berufswettbewerb bietet den Teilnehmern und Besuchern die Möglichkeit zu beobachten und zu netzwerken. Auch ist es eine tolle Gelegenheit, sich mit Kollegen aus anderen Ländern auszutauschen.