Südtirols Äpfel schon fast ausverkauft

Beim Verband für Obstgenossenschaften (VOG) ist sogar seit 3 Wochen die Ware ausverkauft – so früh wie nie. „Anfang Juli hatten wir als VOG noch einen Bestand von ein paar tausend Tonnen Granny Smith, alle anderen Sorten waren ausverkauft“, sagt VOG-Geschäftsführer Gerhard Dichgans. Doch auch die Granny fanden schnell Abnehmer. „Und so sind wir seit 3 Wochen ohne wirkliche Beschäftigung. Das habe ich in 33 Jahren beim VOG noch nie erlebt.“

Auch bei den Vinschger Produzenten (VIP) werden dieser Tage die letzten Äpfel an den Mann gebracht.

Auf die Preise hat das gute Auswirkungen. Der Kilopreis liegt demnach deutlich über jenem des Vorjahrs.

