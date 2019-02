Südtirols IT-Profis tüfteln für Google

Alle Jahre wieder veranstaltet Google einen Team-Programmierwettbewerb für Studierende und Professionals. Am 28. Februar nehmen bereits zum dritten Mal auch in Südtirol mehrere Dutzend IT-Profis an der unibz die Herausforderung an, sich an Challenges zu messen, die der Technologieriese vorgibt. Um 18 Uhr beginnt am Donnerstag die vierstündige Online-Vorausscheidung.

Je nach – selbst gewählter – Programmiersprache erhalten die mindestens zweiköpfigen Teams über YouTube unterschiedliche Aufgaben gestellt, die sie dann in mehreren Zwischenschritten mit Feedback von Google lösen. Die besten Teams der Online-Vorausscheidung werden Ende April zum Finale in eine Internationale Google-Zentrale geladen.

Für Kurzentschlossene ist eine Anmeldung noch bis Mittwochmittag unter g.co/hashcode möglich. Am 28. Februar treffen sich die Teams im Hub der unibz, Hörsaal BZ C3.06 am Campus Bozen.

stol